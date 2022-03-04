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С начала войны в Киеве родились 390 детей, - Кличко

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Киев, Пятница 04 марта 2022 15:29
С начала войны в Киеве родились 390 детей, - Кличко Фото: с начала войны в Киеве родились 390 детей (GettyImages)
Автор: Наталья Будянская

За восемь дней войны, с 24 февраля по 3 марта, в Киеве родились 390 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Больницы города всем необходимым обеспечены. Работают. Врачи находятся на боевом дежурстве.Роддомы столицы тоже работают и в течение последних 8 дней в Киеве родились 390 малышей - 199 мальчиков и 191 девочка", - рассказал мэр.

Кроме того, по его словам, в Киевском зоопарке родился лемур. Его назвали Байрактаром.

Как отмечает Кличко, на этом фоне город продолжает готовиться к обороне.

«На улицах - все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей», - отмечает он.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к владельцам аптек в Киеве с просьбой возобновить работу. Увеличение количества работающих аптек, по мнению мэра, значительно снизит многочасовые очереди киевлян за лекарствами в коммунальные аптеки.

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