Люди стоят часами в очередях. Кличко призвал открыть частные аптеки

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к владельцам аптек в Киеве с просьбой возобновить работу. Увеличение количества работающих аптек, по мнению мэра, значительно снизит многочасовые очереди киевлян за лекарствами в коммунальные аптеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Кличко.

"Сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". И я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки",- сказал он.

Кличко напомнил, что в Киеве для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный и Дарницкий мосты. Но, по словам мэра, если нет крайней необходимости, лучше воздержаться от передвижения по городу.

"И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие!" – добавил он.