С начала войны в Киеве оккупанты повредили 87 жилых домов

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 12 школ и 6 детских садов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские оккупационные войска снова нанесли удар по Киеву.

В результате обстрелов повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 29-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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