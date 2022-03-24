Від початку війни в Києві окупанти пошкодили 87 житлових будинків

"У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 12 шкіл та 6 дитячих садочків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська знову завдали удару по Києву.

В результаті обстрілів пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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