На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики использовали запрещенное Минском оружие

За прошедшие сутки 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстреливал позиции подразделений Оббъединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Кроме того, обстрелы велиися недалеко от Богдановки,вблизи Новотроицкого, Водяного, Пищевика, Гнутового, Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки.

Также обстреливали позиции украинских военных возле Луганского, Попасной, вблизи Орехового, Майского, Зайцевого.

"За минувшие сутки два военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня возле Красногоровки и Майского.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской.

РБК-Украина писало, за сутки 22 сентября боевики нарушали режим прекращения огня 15 раз. Один военный получил ранения средней степени тяжести.