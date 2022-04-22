С начала войны в Чернобаевке были повреждены почти 200 домов, - сельсовет

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территории Украины, в селе Чернобаевка были повреждены почти 200 домов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Херсон".

"С начала войны, в результате боевых действий в селе Чернобаевка повреждено 197 жилых домов", - заявила сельсовет Чернобаевки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши защитники недавно уничтожили обновлены склады с ракетными боеприпасами оккупантов в Чернобаевке.

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