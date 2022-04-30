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С начала войны 7 тысяч людей объявлены пропавшими без вести, нашли только половину, - МВД

Война в Украине (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В Киеве состоялась встреча заместителя министра МВД Украины Мэри Акопян с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) во главе с Директором по политике и сотрудничеству Международной комиссии по пропавшим без вести Андреасом Клаиссером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.

Мэри Акопян сообщила, что только за 2 месяца полномасштабного вторжения в полицию поступило более 7000 заявлений об исчезновении людей. Впоследствии, около половины из них были разысканы. Также статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознаны. В рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.

Андреас Клаисер отметил, что ICMP имеет 25-летний опыт работы в 40 странах по делу идентификации по ДНК пропавших без вести. Международная комиссия по вопросам пропавших без вести имеет договоры сотрудничества с правительственными ведомствами, институтами, как занимаются вопросами пропавших без вести, Международным уголовным судом, Интерполом и другими межгосударственными организациями.

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (International Commission on Missing Persons, ICMP) — межправительственная организация, занимающаяся проблемой пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, нарушений прав человека и стихийных бедствий. Штаб-квартира организации находится в Гааге, Нидерланды.

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