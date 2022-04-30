З початку війни 7 тисяч людей оголошені зниклими безвісти, знайшли тільки половину, - МВС

У Києві відбулася зустріч заступника міністра МВС України Мері Акопян з делегацією міжнародної комісії зі зниклих безвісти (ICMP) на чолі з Директором з політики та співробітництва міжнародної комісії зі зниклих безвісти Андреасом Клаіссером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

Мері Акопян повідомила, що тільки за 2 місяці повномасштабного вторгнення в поліцію надійшло понад 7000 заяв про зникнення людей. Згодом, близько половини з них були розшукані. Також статус непізнаних отримали близько 2000 тіл загиблих, з яких 1282 були згодом упізнані. У рамках кримінальних проваджень на сьогодні призначено 927 експертиз ДНК.

Андреас Клаісер зазначив, що ICMP має 25-річний досвід роботи в 40 країнах у справі ідентифікації по ДНК зниклих безвісти. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти має договори співпраці з урядовими відомствами, інститутами, як займаються питаннями зниклих безвісти, Міжнародним кримінальним судом, Інтерполом та іншими міждержавними організаціями.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти — International Commission on Missing Persons, ICMP) - міжурядова організація, що займається проблемою зниклих безвісти в результаті збройних конфліктів, порушень прав людини та стихійних лих. Штаб-квартира організації знаходиться в Гаазі, Нідерланди.