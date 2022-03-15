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С начала войны 6 городов и сел Киевской области остались без тепла, 12 - без воды, - Кулеба

Автор: Татьяна Самарук

Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал о приблизительном количестве жертв среди гражданского населения из-за русских оккупантов. Также он назвал, в скольких городах нет тепла и воды.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, ежедневно обновляется статистка среди потери гражданского населения.

Также враг уничтожает инфраструктуру украинских городов. Российские военные уничтожают детские сады, музеи, церкви, жилые массивы и инженерные инфраструктуры.

"С начала боевых действий шесть городов и сел остались без теплоснабжения, 12 - без воды. Там, где это возможно, мы стараемся как можно быстрее восстановить критически важные электроэнергию, водоснабжение. Однако враг нам препятствует, как это было в Славутиче", - сказал Кулеба.

Ранее мы сообщали, что экс-глава ОВА назвал районы Киевской области, которые сейчас захвачены оккупантами.

Также мы писали, что Кулеба рассказал, устанавливают ли оккупанты в захваченных населенных пунктах Киевской области своих "руководителей".

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