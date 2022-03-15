Від початку війни 6 міст та сіл Київської області залишилися без тепла, 12 - без води, - Кулеба

Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів про приблизну кількість жертв серед цивільного населення через російських окупантів. Також він назвав, у скількох містах немає тепла та води.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна .

"З початку бойових дій шість міст та сіл залишилися без теплопостачання, 12 - без води. Там, де це можливо, ми намагаємося якнайшвидше відновити критично важливі електроенергію, водопостачання. Проте ворог нам перешкоджає, як це було в Славутичі", - сказав Кулеба.

Також ворог нищить з інфраструктуру українських міст. Російські військові знищують дитячі садочки, музеї, церкви, житлові масиви та інженерні інфраструктури.

За його словами, щодня оновлюється статистка серед втрати цивільного населення.

Раніше ми повідомляли, що екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами.

Також ми писали, що Кулеба розповів, чи встановлюють окупанти в захоплених населених пунктах Київської області своїх "керівників".

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