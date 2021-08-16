С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: на Донбассе уже более двух суток сохраняется "тишина" (Getty Images)
С начала сегодняшних суток, нарушений режима прекращения огня в районе проведения ООС, со стороны пророссийских боевиков не зафиксировано. Пиротехнические расчеты ГСЧС продолжают разминировать территорию и уничтожать взрывоопасные предметы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - отмечает пресс-служба.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и уничтожили 65 взрывоопасных предметов.
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