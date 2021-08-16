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С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина"

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Донбасс, Понедельник 16 августа 2021 17:47
С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе уже более двух суток сохраняется "тишина" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала сегодняшних суток, нарушений режима прекращения огня в районе проведения ООС, со стороны пророссийских боевиков не зафиксировано. Пиротехнические расчеты ГСЧС продолжают разминировать территорию и уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - отмечает пресс-служба.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и уничтожили 65 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на территории проведения операции Объединенных сил

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