З початку доби на Донбасі зберігається "тиша"
Фото: на Донбасі вже понад дві доби зберігається "тиша" (Getty Images)
Від початку сьогоднішньої доби, порушень режиму припинення вогню в районі проведення ООС, з боку проросійських бойовиків - не зафіксовано. Піротехнічні розрахунки ДСНС продовжують розміновувати територію й знищувати вибухонебезпечні предмети.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
"Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - відзначає пресслужба.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та знищили 65 вибухонебезпечних предметів.
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