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З початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

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Донбас, Понеділок 16 серпня 2021 17:47
З початку доби на Донбасі зберігається "тиша" Фото: на Донбасі вже понад дві доби зберігається "тиша" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку сьогоднішньої доби, порушень режиму припинення вогню в районі проведення ООС, з боку проросійських бойовиків - не зафіксовано. Піротехнічні розрахунки ДСНС продовжують розміновувати територію й знищувати вибухонебезпечні предмети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - відзначає пресслужба.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та знищили 65 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на території проведення операції Об’єднаних сил

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