С начала суток на Донбассе ликвидировано 5 боевиков

Среди украинских военнослужащих потерь на Донбассе с начала суток нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 29 мая 2018, ликвидировано трое боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

"По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и пять получили ранения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, с начала суток, по состоянию на 11:00 час, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции ОС минувших суток ликвидировали четырех снайперов боевиков.

Всего с начала суток противник несколько уменьшил применения тяжелого вооружения, и одновременно увеличил интенсивность ведения снайперского огня.

Добавим, что в связи с обстрелами боевиками поселка Железное (28 мая 2018) на Донбассе, в результате которых погибла 15-летняя девочка, открыто уголовное производство. Также в результате обстрелов ранено мирного жителя Пивденного.