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З початку доби на Донбасі ліквідовано 5 бойовиків

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 15:28
Ілюстртивне фото (mil.gov.ua)
Ілюстртивне фото (mil.gov.ua)

Серед українських військовослужбовців втрат на Донбасі з початку доби немає

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зпочатку доби, 29 травня 2018, ліквідовано трьох бойовиків. Про це із посиланням на дані розвідки повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

"За даними розвідки, трьох окупантів знищено та п’ятьох поранено", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, з початку доби, станом на 11:00 годину, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення операції ОС минулої доби було ліквідовано чотирьох снайперів бойовиків.

Загалом з початку доби противник дещо зменшив застосування важкого озброєння, та водночас збільшив інтенсивність ведення снайперського вогню.

Додамо, що у зв’язку із обстрілами бойовиками селища Залізне (28 травня 2018) на Донбасі, внаслідок яких загинула 15-річна дівчинка, відкрито кримінальне провадження. Також внаслідок обстрілів поранено мирного мешканця Південного.

Бойовики на Донбасі взяли в полон українського військового, який зник 24 травня За добу на Донбасі поранено 6 українських військових, - штаб ООС
Теги публікації: бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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