З початку доби на Донбасі ліквідовано 5 бойовиків

Серед українських військовослужбовців втрат на Донбасі з початку доби немає

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зпочатку доби, 29 травня 2018, ліквідовано трьох бойовиків. Про це із посиланням на дані розвідки повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

"За даними розвідки, трьох окупантів знищено та п’ятьох поранено", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, з початку доби, станом на 11:00 годину, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення операції ОС минулої доби було ліквідовано чотирьох снайперів бойовиків.

Загалом з початку доби противник дещо зменшив застосування важкого озброєння, та водночас збільшив інтенсивність ведення снайперського вогню.

Додамо, що у зв’язку із обстрілами бойовиками селища Залізне (28 травня 2018) на Донбасі, внаслідок яких загинула 15-річна дівчинка, відкрито кримінальне провадження. Також внаслідок обстрілів поранено мирного мешканця Південного.