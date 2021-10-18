С начала суток на Донбассе боевики трижды открыли огонь по позициям ООС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, что были достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации трижды нарушили "тишину":
"Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения", - пишет пресс-служба.
В результате обстрелов никто из военнослужащих Украины не пострадал.