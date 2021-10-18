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С начала суток на Донбассе боевики трижды открыли огонь по позициям ООС

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, что были достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации трижды нарушили "тишину":

  • возле Песков - враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новолуганського - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

"Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов никто из военнослужащих Украины не пострадал.

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