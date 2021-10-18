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З початку доби на Донбасі бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби, в районі проведення операції Об'єднаних сил, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації тричі порушили "тишу":

  • біля Пісків - ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новолуганського - вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

"Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілів, ніхто з військовослужбовців України не постраждав.

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