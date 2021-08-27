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С начала суток на Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"

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Донбасс, Пятница 27 августа 2021 17:54
С начала суток на Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины" Фото: с начала суток на Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает игнорировать договоренности по установлению режима прекращения огня. С начала суток пророссийские боевики один раз открыли огонь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован неподалеку от Новомихайловки. Боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отмечает пресс-служба ООС.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, со своей стороны, с начала суток разминировали 10 гектаров территорий и уничтожили 81 взрывоопасный предмет.


Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 27 августа в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

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Донбасс ООС Украина Российская Федерация
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