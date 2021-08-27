З початку доби на Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші"
Російська Федерація продовжує ігнорувати домовленості щодо встановлення режиму припинення вогню. Від початку доби проросійські бойовики один раз відкрили вогонь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Зазначається, що обстріл було зафіксовано неподалік від Новомихайлівки. Бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.
"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - відзначає пресслужба ООС.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України, зі свого боку, від початку доби розмінували 10 гектарів територій та знищили 81 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 27 серпня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовослужбовець.