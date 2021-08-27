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З початку доби на Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші"

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Донбас, П'ятниця 27 серпня 2021 17:54
З початку доби на Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші" Фото: з початку доби на Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує ігнорувати домовленості щодо встановлення режиму припинення вогню. Від початку доби проросійські бойовики один раз відкрили вогонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Зазначається, що обстріл було зафіксовано неподалік від Новомихайлівки. Бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - відзначає пресслужба ООС.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України, зі свого боку, від початку доби розмінували 10 гектарів територій та знищили 81 вибухонебезпечний предмет.


Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 27 серпня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовослужбовець.

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