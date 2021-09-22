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С начала суток на Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС

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Донбасс, Среда 22 сентября 2021 17:33
С начала суток на Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС Фото: боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

От начала суток боевики пять раз открыли огонь по позициям военнослужащих ООС:

  • В направлении Светлодарска - обстреливали из крупнокалиберных пулеметов;
  • Рядом с населенным пунктом Водяное - применили беспилотные летательные аппараты, чтобы сбросить ВОГ-17.
  • Неподалеку от Павлополя - открыли огонь из гранатометов различных систем. Также применяли беспилотный аппарат, с целью сброса осколочной гранаты;
  • В районе Зайцево - вели прицельный огонь.

"Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечает пресс-служба.

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