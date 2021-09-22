С начала суток на Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС
Фото: боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе (Getty Images)
В районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военнослужащих потерь нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
От начала суток боевики пять раз открыли огонь по позициям военнослужащих ООС:
- В направлении Светлодарска - обстреливали из крупнокалиберных пулеметов;
- Рядом с населенным пунктом Водяное - применили беспилотные летательные аппараты, чтобы сбросить ВОГ-17.
- Неподалеку от Павлополя - открыли огонь из гранатометов различных систем. Также применяли беспилотный аппарат, с целью сброса осколочной гранаты;
- В районе Зайцево - вели прицельный огонь.
"Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечает пресс-служба.