З початку доби на Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС
Фото: бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі (Getty Images)
В районі проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Серед українських військовослужбовців втрат немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Від початку доби, бойовики п’ять разів відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців ООС:
- В напрямку Світлодарська - обстрілювали з великокаліберних кулеметів;
- Поруч з населеним пунктом Водяне - застосували безпілотні літальні апарати, щоб скинути ВОГ-17.
- Неподалік від Павлополя - відкрили вогонь з гранатометів різних систем. Також застосовували безпілотний апарат, з метою скидання осколкової гранати;
- В районі Зайцевого - вели прицільний вогонь.
"Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - відзначає пресслужба.