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З початку доби на Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС

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Донбас, Середа 22 вересня 2021 17:33
З початку доби на Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС Фото: бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В районі проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Серед українських військовослужбовців втрат немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Від початку доби, бойовики п’ять разів відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців ООС:

  • В напрямку Світлодарська - обстрілювали з великокаліберних кулеметів;
  • Поруч з населеним пунктом Водяне - застосували безпілотні літальні апарати, щоб скинути ВОГ-17.
  • Неподалік від Павлополя - відкрили вогонь з гранатометів різних систем. Також застосовували безпілотний апарат, з метою скидання осколкової гранати;
  • В районі Зайцевого - вели прицільний вогонь.

"Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - відзначає пресслужба.

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