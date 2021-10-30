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С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину". Никто не пострадал

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики четыре раза открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации 4 раза открыли огонь, а именно:

  • у Гранитного - применили артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм;
  • в направлении Южного - вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов;
  • в районе Павлополя - осуществили сброс выстрела ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата;

"Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов никто не пострадал.

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