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З початку доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу". Ніхто не постраждав

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, проросійські бойовики чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації 4 рази відкрили вогонь, а саме:

  • біля Гранітного - застосували артилерію калібру 122 мм й міномети калібру 120 мм;
  • в напрямку Південного - вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу й станкових протитанкових гранатометів;
  • в районі Павлополя - здійснили скидання пострілу ВОГ-17 з безпілотного літального апарату;

"Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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