С начала суток боевики дважды нарушили "тишину". Никто из военных не пострадал

С начала суток в районе ООС, пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь вблизи населенных пунктов Лобачеве и Южное. Враг обстреливал из станковых противотанковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавляет пресс-служба.