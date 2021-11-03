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Від початку доби бойовики двічі порушили "тишу". Ніхто з військових не постраждав

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі ООС, проросійські бойовики двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне. Ворог обстрілював зі станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - додає пресслужба.

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