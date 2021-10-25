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С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: одного из военных ранили

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Донбасс, Понедельник 25 октября 2021 17:20
С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: одного из военных ранили Фото: с начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь. В результате обстрелов был ранен военнослужащий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, что были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь, а именно:

  • возле Каменки - обстреляли позиции воинов из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Песков - открыли огонь из стрелкового оружия;
  • в направлении Золотого-4 - осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, на территории Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения беспилотным летательным аппаратом, вероятно Орлан-10.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - пишет пресс-служба.

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