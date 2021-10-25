З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС: одного з військових поранили
Фото: з початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС (УНІАН)
З початку доби, в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь. Внаслідок обстрілів був поранений військовослужбовець.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь, а саме:
- біля Кам’янки - обстріляли позиції воїнів з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Пісків - відкрили вогонь зі стрілецької зброї;
- в напрямку Золотого-4 - здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.
Зокрема, на території Луганської області було зафіксовано перетин лінії зіткнення безпілотним літальним апаратом, ймовірно Орлан-10.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - середньої важкості", - пише пресслужба.