С начала суток боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе

От начала текущих суток на Донбассе боевики четыре раза обстреливали украинские позиции в результате чего один военнослужащий был ранен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, утром на Луганском направлении российские оккупационные войска выпустили 18 мин 82-го калибра, а также применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела защитников Орехового. Кроме того, нападение было совершено по опорным пунктам украинских защитников неподалеку Новотошковского в период с 10:45 по 11:00. Боевики выпустили 4 мины 120-го калибра.

Также оккупант вел огонь на Донецком направлении ведя огонь из автоматических станковых гранатометов по защитникам Новоселовки-2. Вместе с тем, они из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Марьинкой.

Как отмечается, подразделения из состава Объединенных адекватно подавляли вражескую активность из дежурных огневых средств. Однако, вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил ранения.

Напомним, в районе операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Также правоохранители начали расследование обстрела школы и жилых домов в поселке Золотое-4, которое находится вблизи линии соприкосновения на Донбассе.