Прокуратура расследует обстрел школы и домов в Луганской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поселок Золотое-4 дважды попадал под обстрел боевиков

Правоохранители начали расследование в рамках уголовного производства по факту обстрела школы и жилых домов в поселке Золотое-4, которое находится вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Так, прокуратура начала расследование по факту повреждения местной школы в результате обстрела со стороны оккупационных сил 30 апреля, а также повреждения гражданских зданий во время обстрела 1 мая. В результате вражеских обстрелов жители поселка не пострадали.

"Кроме позиций Объединенных сил обстрелы ведутся и по жилищному сектору, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркнули в прокуратуре.

По факту обстрелов было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры осуществляют следователи Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской области.

Напомним, вчера российско-оккупационные силы обстреляли из минометов участок разведения сил и средств в районы Богдановки и Петровского. Такими преступными действиями боевики демонстрируют свое нежелание придерживаться мирных договоренностей.