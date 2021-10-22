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С начала суток боевики 9 раз нарушили "тишину". Двое военных пострадали

Автор: Сергей Пышкин

В районе проведения ООС пророссийские боевики девять раз открыли огонь по позициям военнослужащих. Вследствие обстрелов двое получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики девять раз нарушили "тишину", а именно:

  • недалеко от Золотого-4 - дважды открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
  • в направлении Красногоровки - обстреливали из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;
  • в сторону Катериновки - дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
  • в районе Новолуганского - дважды обстреляли используя крупнокалиберные пулеметы и годовые противотанковые гранатометы;
  • возле Новозвановки - применили противотанковый ракетный комплекс;
  • вблизи Луганского - стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих-удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

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