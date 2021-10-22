С начала суток боевики 9 раз нарушили "тишину". Двое военных пострадали

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики девять раз нарушили "тишину", а именно:
недалеко от Золотого-4 - дважды открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
в направлении Красногоровки - обстреливали из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;
в сторону Катериновки - дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
в районе Новолуганского - дважды обстреляли используя крупнокалиберные пулеметы и годовые противотанковые гранатометы;
возле Новозвановки - применили противотанковый ракетный комплекс;
вблизи Луганского - стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих-удовлетворительное", - пишет пресс-служба.