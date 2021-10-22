З початку доби бойовики 9 разів порушили "тишу". Двоє військових постраждали

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики дев’ять разів порушили "тишу", а саме:
неподалік Золотого-4 - двічі відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;
в напрямку Красногорівки - обстрілювали з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм;
в бік Катеринівки - двічі застосували гранатомети різних систем й стрілецьку зброю;
в районі Новолуганського - двічі обстріляли використовуючи великокаліберні кулемети й річні протитанкові гранатомети;
біля Новозванівки - застосували протитанковий ракетний комплекс;
поблизу Луганського - стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - задовільний", - пише пресслужба.