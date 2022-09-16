З початку російського вторгнення загинули 39 журналістів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка .

"Життя 39 журналістів з початку повномасштабного вторгнення забрала в нас Росія за даними Національної спілки журналістів. За 8 років війни ми втратили ще більше", - написав він.

За його словами, бути журналістом сьогодні означає бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу.

Фото: загиблі журналісти (t.me/otkachenkokyiv)