С начала операции "Граница-2018" обнаружено более 1 тыс. потенциальных мигрантов

Также пограничники задержали 175 незаконных мигрантов

За 4 месяца, с начала проведения операции "Граница-2018", сотрудниками Госпогранслужбы было обнаружено более 1 тысячи потенциальных мигрантов и изъято более 1,05 миллиона пачек сигарет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Так, сообщается о задержании 175 незаконных мигрантов в период с апреля по июль 2018 года.

"Не пропустили через государственную границу свыше 1 тыс. потенциальных нелегалов и выявили более 2 тысяч нарушителей государственной границы и пограничного режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, за этот период ГПСУ обнаружила и изъяла 400 л спирта, более 1,05 миллиона пачек сигарет, около 70 кг наркотических средств, почти 40 единиц оружия и более 1 тысячи единиц боеприпасов, а также более 80 кг янтаря.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала проведения операции "Граница-2018", с 24 апреля текущего года, было задержано почти 1,6 тыс. нарушителей.

Также сообщалось, что пограничники с начала года обнаружили почти 700 разыскиваемых Интерполом лиц.