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Інтерв'ю

З початку проведення операції "Кордон-2018" затримано майже 1,6 тис. порушників, - ДПСУ

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 22:39
Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)
Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)

Прикордонники також виявили понад тисячу одиниць зброї та боєприпасів

З початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, затримано майже 1,6 тис. порушників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"З початку проведення операції "Кордон-2018" затримано майже 1,6 тисячі порушників державного кордону і прикордонного режиму, більше 120 нелегалів та не пропущено в Україну близько 800 потенційних нелегальних мігрантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за вказаний період прикордонники виявили понад тисячу одиниць зброї та боєприпасів, майже 55 кг наркотиків. Крім того, було викрито контрабанду більше 1 млн пачок сигарет та близько 400 тис. літрів алкоголю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники з початку року виявили майже 700 розшукуваних Інтерполом осіб.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, кордон, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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