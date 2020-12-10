З початку останнього перемир'я на Донбасі загинули четверо військових ООС

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Збройні формування РФ на Донбасі здійснили 309 обстрілів позицій українських військових з 27 липня по 29 листопада . У результаті чого четверо українських військовослужбовців загинули, ще 15 отримали поранення.

Про це заявив заступник Постійного представника України в ОБСЄ при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, пише "Укрінформ".

Зазначається, що незважаючи на відчутний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню. Російська Федерація продовжує збройні провокації, у тому числі шляхом відкриття прицільного вогню.

"Загалом за період з 27 липня по 29 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України поблизу 43 житлових районів Донецької та Луганської областей були обстріляні 309 разів", - зазначив Лоссовський.

Раніше Спеціальна мониторингоая місія ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області.

РБК-Україна писало, що за вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській.