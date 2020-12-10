ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

З початку останнього перемир'я на Донбасі загинули четверо військових ООС

Четвер 10 грудня 2020 04:18
З початку останнього перемир'я на Донбасі загинули четверо військових ООС
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Збройні формування РФ на Донбасі здійснили 309 обстрілів позицій українських військових з 27 липня по 29 листопада . У результаті чого четверо українських військовослужбовців загинули, ще 15 отримали поранення.

Про це заявив заступник Постійного представника України в ОБСЄ при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, пише "Укрінформ".

Зазначається, що незважаючи на відчутний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню. Російська Федерація продовжує збройні провокації, у тому числі шляхом відкриття прицільного вогню.

"Загалом за період з 27 липня по 29 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України поблизу 43 житлових районів Донецької та Луганської областей були обстріляні 309 разів", - зазначив Лоссовський.

Раніше Спеціальна мониторингоая місія ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області.

РБК-Україна писало, що за вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ОБСЄДонбасобстрел

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся