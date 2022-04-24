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С начала полномасштабной войны в Украине погибли 213 детей

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Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 08:53
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 213 детей Фото: в Украине погибли 213 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жертвами войны России против Украины стали уже 213 детей. Еще 389 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 122, Киевской - 114, Харьковской - 91, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1500 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.

Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, вчера в результате ракетного удара в Одессе погибли восемь человек, среди них 3-месячная девочка.

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