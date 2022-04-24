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З початку повномасштабної війни в Україні загинули 213 дітей

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Україна, Неділя 24 квітня 2022 08:53
З початку повномасштабної війни в Україні загинули 213 дітей Фото: в Україні загинули 213 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жертвами війни Росії проти України стали вже 213 дітей. Ще 389 неповнолітніх отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 122, Київській - 114, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, вчора в результаті ракетного удару в Одесі загинули вісім осіб, серед них 3-місячна дівчинка.

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