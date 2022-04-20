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С начала полномасштабной войны пострадали почти 580 детей

Фото: из-за вторжения России пострадали сотни детей (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 205 украинских детей. Еще 578 пострадали, из них 373 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 118, Киевской - 108, Харьковской - 91, Черниговской - 57, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 25, Киеве - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

Кроме того, стало известно, что еще 15 марта в селе Старая Буда Бучанского района Киевской области в результате обстрела жилого дома получили ранения двое детей 6 и 8 лет, которые в тот же день принудительно были переправлены в белорусский Мозырь.

Также сообщается, что 18 апреля в результате обстрела жилого массива в с. Берестово Бахмутского района Донецкой области получил ранение 16-летний подросток.

Напомним, ранее сообщалось, что статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев.

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Война России против Украины