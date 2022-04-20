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З початку повномасштабної війни постраждали майже 580 дітей

Фото: через вторгнення Росії постраждали сотні дітей (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 205 українських дітей. Ще 578 постраждали, з них 373 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, Києві - 16, Сумській - 16, Житомирській-15.

Крім того, стало відомо, що ще 15 березня в селі Стара Буда Бучанського району Київської області в результаті обстрілу житлового будинку отримали поранення двоє дітей 6 і 8 років, які в той же день примусово були переправлені в білоруський Мозир.

Також повідомляється, що 18 квітня в результаті обстрілу житлового масиву в с. Берестове Бахмутського району Донецької області отримав поранення 16-річний підліток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що статус внутрішніх переселенців з початку війни вже отримали 1,4 млн українців.

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Війна Росії проти України