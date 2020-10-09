С начала перемирия на Донбассе не пострадал ни один гражданский, - ОБСЕ

Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)

После начала действия перемирия на Донбассе ни один гражданский не был убит или ранен в результате обстрелов или перестрелок. Режим "тишины" в последний раз был объявлен 27 июля.

Об этом сообщил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, пишет "Укринформ".

Он отметил, что снижение уровня насилия на Донбассе еще раз демонстрирует, что "при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов на местах".

В то же время глава миссии в Украине сообщил, что до сих пор остаются ограничения, наложенные на линии соприкосновения подконтрольными России вооруженными формированиями, что существенно препятствует перемещению наблюдателей ОБСЕ в районы, которые не контролируются правительством Украины.

Этот факт, а также постоянные ограничения свободы передвижения, преимущественно в неподконтрольных правительству районах, и обстрелы и "глушения" беспилотников, значительно ограничивает возможности миссии по мониторингу и отчетности о ситуацию с безопасностью.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что пять местных жителей получили ранения с начала перемирия на Донбассе.

Напомним, в ООС сообщали, что за два месяца перемирия боевики ни разу не применили тяжелое вооружение.