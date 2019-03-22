С начала перемирия на Донбассе погибли 5 украинских военных

С начала перемирия на Донбассе, 8 марта, погибли пять украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом ранения получили 15 украинских военных.

"О потерях, пожалуй, надо сказать. Боевые потери личного состава Объединенных сил за этот период: погибшие - 5, ранены 15. Всего 20 человек с 8 марта", - сообщил Марчук.

Напомним, с начала введения перемирия произошло 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины боевиками. Марчук подчеркнул, что обстрелы в том числе велись с оружия, которое уже должно были отвести от линии разграничения.

Как писало РБК-Украина, 7 марта Марчук сообщил, что в Минске стороны переговоров договорились о режиме тишины в зоне боевых действий с полуночи 8 марта. Однако 9 марта, утром, боевики с 7.15 до 7.40 обстреливали позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на Донбассе.

Добавим, ТКГ в последний раз договаривалась о введении перемирия на Донбассе с 29 декабря в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Однако его систематически срывали боевики.