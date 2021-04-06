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С начала перемирия на Донбассе погибли почти 30 военных, большинство - в этом году

Автор: РБК-Украина

С начала перемирия на Донбассе, которое было установлено 27 июля прошлого года, от вражеских выстрелов погибли 28 украинских военнослужащих. Большинство из них умерли в 2021 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 - в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины", - заявил он.

Напомним, 5 апреля от снайперской пули умер младший сержант Виктор Гелебрант. По данным командования, на момент гибели боец был на боевом дежурстве.

Кроме того, 6 апреля на Донбассе в результате обстрела вблизи Невельского погиб украинский военный. Еще один боец погиб от подрыва на мине.

Добавим, что вчера пророссийские боевики семь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Алексей Резников заявлял, что в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.

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Новости Украины ДонбассВладимир Зеленскийвоенные
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