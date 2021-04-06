З початку перемир'я на Донбасі загинули майже 30 військових, більшість - в цьому році

З початку перемир'я на Донбасі, яке було встановлено 27 липня минулого року, від ворожих пострілів загинули 28 українських військовослужбовців. Більшість з них померли у 2021 році.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський , передає прес-служба Офісу президента.

"За час перемир'я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинули 28 воїнів. З них 23 - у цьому році. Тільки з 26 березня ми втратили 10 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які повинні будувати майбутнє України", - заявив він.

Нагадаємо, 5 квітня від снайперської кулі помер молодший сержант Віктор Гелебрант. За даними командування, на момент загибелі боєць був на бойовому чергуванні.

Крім того, 6 квітня на Донбасі в результаті обстрілу поблизу Невельського загинув український військовий. Ще один боєць загинув від підриву на міні.

Додамо, що вчора проросійські бойовики сім разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих загинуло двоє українських військових.

Раніше повідомлялося, що віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков заявляв, що в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних українському уряду територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.