С начала недели в Украине утонул 51 человек. Из них - 19 за сутки

"Пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на водоемах приводит к гибели граждан Так, с начала этой недели вода унесла жизни 51 человека! Только за последние сутки утонуло 19 человек, среди которых 1 ребенок",- говорится в сообщении.
Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд действий запрещенных на водоемах:
купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;
купаться в одиночестве;
использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;
употреблять спиртные напитки до и во время купания;
подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;