В Ивано-Франковске запретили купаться в городской реке. Там за пару дней утонули три человека

В Ивано-Франковске запретили купаться в реке Быстрица с сегодняшнего дня. Нарушителей ждет штраф в размере 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Руслана Марцинкива.

По его словам, под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС, инспекторы муниципальной инспекции, а также попытаются привлечь Национальную гвардию.

"Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн!" Если погодные условия позволят, то будем менять русло реки", - написал мэр Ивано-Франковска.

За данным ГСЧС, в течение последних нескольких дней на Быстрице в Ивано-Франковске утонули три человека. Последним был ребенок.

"12 июля... поступило сообщение о том, что в городе Ивано-Франковск на улице Набережная возле магазина "АТБ", в реке Быстрица Солотвинская утонула девочка. Ребенка без сознания достали из воды... медики констатировали смерть", - говорится в сообщении ГСЧС.