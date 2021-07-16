С начала недели в Украине утонул 51 человек. Из них - 19 за сутки

На украинских водоемах с начала недели погиб 51 человек. Среди которых 19 за минувшие сутки.

"Пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на водоемах приводит к гибели граждан Так, с начала этой недели вода унесла жизни 51 человека! Только за последние сутки утонуло 19 человек, среди которых 1 ребенок",- говорится в сообщении.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд действий запрещенных на водоемах:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.