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С начала недели в Украине утонул 51 человек. Из них - 19 за сутки

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Украина, Пятница 16 июля 2021 10:15
С начала недели в Украине утонул 51 человек. Из них - 19 за сутки Фото: с начала недели в Украине утонул 51 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На украинских водоемах с начала недели погиб 51 человек. Среди которых 19 за минувшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на водоемах приводит к гибели граждан Так, с начала этой недели вода унесла жизни 51 человека! Только за последние сутки утонуло 19 человек, среди которых 1 ребенок",- говорится в сообщении.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд действий запрещенных на водоемах:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
  • плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Напомним, в Ивано-Франковске запретили купаться в городской реке, где за несколько дней утонули три человека.

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