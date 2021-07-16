С начала недели в Украине утонул 51 человек. Из них - 19 за сутки
Фото: с начала недели в Украине утонул 51 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
На украинских водоемах с начала недели погиб 51 человек. Среди которых 19 за минувшие сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на водоемах приводит к гибели граждан Так, с начала этой недели вода унесла жизни 51 человека! Только за последние сутки утонуло 19 человек, среди которых 1 ребенок",- говорится в сообщении.
Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд действий запрещенных на водоемах:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
- прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;
- купаться в одиночестве;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
- плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
- купание детей без сопровождения взрослых.
В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.
Напомним, в Ивано-Франковске запретили купаться в городской реке, где за несколько дней утонули три человека.