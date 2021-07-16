Від початку тижня в Україні потонула 51 людина. З них - 19 за добу

На українських водоймах від початку тижня загинула 51 людина. Серед яких 19 за минулу добу.

"Нехтування правилами безпеки під час відпочинку на водоймах призводить до загибелі громадян Так, від початку цього тижня вода забрала життя 51 людини! Лише упродовж останньої доби потонуло 19 осіб, серед яких 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд дій заборонених на водоймах:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

У ДСНС зазначили, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.