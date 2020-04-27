С начала карантина ЦОКи "Харьковгоргаза" обработали более 20 тыс. обращений

С начала карантина специалисты Центров обслуживания клиентов "Харьковгоргаза" приняли более 20 тыс. звонков от потребителей природного газа Харькова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из них 50% касается передачи показаний счетчиков природного газа и уплаты задолженности за распределение. Клиентов также интересуют регистрация в личном кабинете, наличие других способов оплаты с помощью онлайн-сервисов, и тому подобное.

"С целью упрощенного доступа к онлайн-сервисам, было экстренно разработано Экспресс-регистрацию для личного кабинета. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по телефону (067) 01-07-104. Обязательно звоните именно с мобильного телефона. Он будет использован при создании вашего Личного кабинета. Сообщите оператору номер Вашего лицевого счета и/или ответьте на другие уточняющие вопросы. Далее Вы получите СМС, в котором указаны Ваши логин и пароль. После этого Вам нужно нажать на ссылку в СМС, нажать кнопку "Вход" на сайте и ввести логин и пароль, указанные в СМС. Вы также можете войти в Личный кабинет с компьютера. Логин и пароль - те же", - говорится в сообщении.

Также в компании призвали клиентов пользоваться онлайн-сервисами компании для решения газовых вопросов: личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104Mobile для Android, мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone, чат-бот "7104ua" в Viber.