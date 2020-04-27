З початку карантину ЦОКи "Харківміськгазу" обробили понад 20 тис. звернень

З початку карантину фахівці Центрів обслуговування клієнтів "Харківміськгазу" прийняли понад 20 тис. дзвінків від споживачів природного газу Харкова. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З них 50% стосується передачі показань лічильників природного газу і сплати заборгованості за розподіл. Клієнтів також цікавлять реєстрація в особистому кабінеті, наявність інших способів оплати за допомогою онлайн-сервісів, тощо.

"З метою спрощеного доступу до онлайн-сервісів, було негайно розроблено Експрес-реєстрацію для особистого кабінету. Для цього достатньо зателефонувати в контакт-центр за телефоном (067) 01-07-104. Обов'язково дзвоніть саме з мобільного телефону. Він буде використаний при створенні вашого Особистого кабінету. Повідомте оператору номер Вашого особового рахунку та/або відповідайте на інші уточнюючі питання. Далі Ви отримаєте СМС, в якому зазначено Ваші логін та пароль. Після цього Вам потрібно натиснути на посилання в СМС, натиснути кнопку "Вхід" на сайті і ввести логін і пароль, вказані в СМС. Ви також можете ввійти в Особистий кабінет з комп'ютера. Логін і пароль - ті ж", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії закликали клієнтів користуватися онлайн-сервісами компанії для вирішення газових питань: особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104Mobile для Android, мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone, чат-бот "7104ua" в Viber.