С начала июня на водоемах погибли больше сотни людей

С начала июня 2019 года на водоемах Украины погибли 103 человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, за минувшие сутки на водоемах утонули 10 человек. Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения.

"В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. В общем, с начала года на водоемах страны утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасено 156 граждан, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье во вторник, 11 июня, рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. В результате аварии пять человек погибли. Все они - жители села Тарасовка Тячевского района. Среди погибших - два сотрудника лесхоза. Правоохранители устанавливают причины аварии.

Также в столице Венгрии - Будапеште - 30 мая на Дунае произошла авария катера "Русалка", который столкнулся с круизным лайнером и утонул за 29 секунд.