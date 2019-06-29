С начала июня на водоемах погибли более 300 человек

В Украине в течение июня на водоемах погибли более 300 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в июне из-за несоблюдения правил поведения на водоемах погибли более 300 человек. В частности, среди погибших 42 ребенка. Кроме того, спасателям удалось спасти 10 детей.

Отмечается, что всего с начала 2019 года на водоемах страны погибли более 600 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших выходных на водоемах Украины погибли 42 человека. В частности, среди погибших - трое детей. Наибольшее количество смертельных случаев в июне было зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня на воде погибли 63 человека.

Кроме того, по состоянию на 12 июня сообщалось, что с начала июня 2019 года на водоемах Украины погибли 103 человека. Спасатели отмечали, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения.

Как писало РБК-Украина, на Закарпатье 11 июня упал в реку грузовой автомобиль, в салоне которого находились пятеро людей. В результате аварии четверо - погибли. Все они - жители села Тарасовка Тячевского района. Среди погибших - двое сотрудников лесхоза. Тела четырех погибших нашли, продолжались поиски пятого погибшего.